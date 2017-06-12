В среднем сиверянин получает чуть больше трех тысяч
По итогам выборочного обследования условий жизни домохозяйств в IV квартале 2016 среднемесячные совокупные ресурсы (доходы) домохозяйств Черниговщины, по сравнению с соответствующим периодом 2015 выросли на 10% и составили 6214 грн. В среднем эквивалентные доходы одного жителя области составили 3236 грн. Об этом сообщили в главном управлении статистики в Черниговской области. Подавляющее большинство (79%) доходов среднестатистической семьи области – это денежные поступления, основной составляющей которых остаются оплата труда – 40% и пенсии – 21%. Десятая часть бюджета домохозяйств – социальная помощь (включая наличные и безналичные льготы и субсидии). Значительной поддержкой для семей были поступления от личного подсобного хозяйства и самозаготивель (8%), а также помощь от родственников и других лиц деньгами и продуктами питания (7%). Поступления от продажи личного имущества и использованы сбережения, займы, возвращенные домохозяйству долги составили 0,2%. В Украине среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства составляли 6851 грн. Самые высокие среднедушевые совокупные доходы, как и раньше, имели жители Киева (4029 грн), что на четверть превышает аналогичный показатель обычного украинца (3247 грн), самые низкие – жители Ровенской области (2804 грн).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым