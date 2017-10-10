В Совет, 9 октября внесен законопроект об ограничении поездок украинских госслужащих в РФ
2017-10-10 11:55
В Совет, 9 октября внесен законопроект об ограничении поездок украинских госслужащих в РФ
В Верховной Раде 9 октября зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в РФ
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В Верховной Раде 9 октября зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в РФ, передает Rus.Media.
Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициаторами законопроекта №7187 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)” являются народные депутаты фракции “Блок Петра Порошенко” (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный парламентарий, член политсовета партии “Укроп” Андрей Денисенко.
Законопроектом предлагается временно ввести ограничения для государственных служащих на выезд из Украины в Российскую Федерацию. Запрет на выезд не распространяется на сотрудников дипломатических служб. В список исключений внесены также ситуации, когда государство-агрессор служащие выезжают для получения срочной медицинской помощи или участия в захоронении близкого родственника, если это подтверждено соответствующими документами.
За нарушение временного ограничения на выезд из Украины в государство-агрессор предлагается ввести административную ответственность. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
Законопроект предусматривает, что временное ограничение будет действовать до признания Верховной Радой утратившими силу решений об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины и о признании России государством-агрессором.
Документ предлагает внести изменения в десять законов Украины и Кодекса об административных правонарушениях, а также привести некоторые положения законов в соответствие с новой редакцией закона Украины “О государственной службе”.
Законопроект передан на рассмотрение руководству парламента.
Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом, которым, в частности, определяет РФ как страны-агрессора.