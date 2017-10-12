В Соснице появится новое современное футбольное мини-поле
В прошлые годы мы определили, что одним из направлений работы будет строительство спортивных объектов и ремонт уже имеющихся. Мы для себя эту задачу ставили для того, чтобы наши дети и внуки проводили максимальное количество времени именно на спортивных площадках, чтобы украинская нация росла здоровой, сообщает Сосницкий поселковый совет
С этой целью уже была построена хоккейная площадка, но поскольку местные жители очень любят заниматься спортом, то строительство современного футбольного мини-поля также является достаточно актуальным вопросом, прежде всего для младшего поколения.
Благодаря инициативе поселкового совета и при содействии народного депутата Анатолия Євлахова эта мечта сбудется. Ждать осталось совсем недолго. Уже очень скоро на территории Сосницкой гимназии им. А. П. Довженко появится современное футбольное мини-поле с искусственным покрытием.
Следует отметить, что спортивную площадку планируют эксплуатировать в течение всего дня, независимо от времени года.
Футбольным мини-полем смогут пользоваться прежде всего подростки, молодежь и взрослые. В дальнейшем это поле можно будет использовать для проведения детских занятий, тренировок, местных соревнований по мини-футболу.
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