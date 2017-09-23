В соцсетях бурно обсуждают покушение на одного из главарей ДНР
23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-23 15:27
В соцсетях бурно обсуждают покушение на одного из главарей ДНР
Украинские диверсанты зверствуют.
Покушение на жизнь так называемого “министра доходов и сборов ДНР” Александра Тимофеева, который состоялся 23 сентября в оккупированном Донецке, активно обсуждается пользователями социальных сетей, передает Rus.Media.
Советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook назвал возможные причины неудачной попытки ликвидации одного из главарей боевиков.
Блогеры отмечают, что не всех порадовало известие о том, что Тимофеев остался жив.
Отдельное внимание обращается на сообщения боевиков, в которых те по традиции обвиняют во всем украинскую диверсионно-разведывательную группу.