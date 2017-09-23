В соцсетях бурно обсуждают покушение на одного из главарей ДНР

despravda | 23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-23 15:27

В соцсетях бурно обсуждают покушение на одного из главарей ДНР
Украинские диверсанты зверствуют.

Покушение на жизнь так называемого “министра доходов и сборов ДНР” Александра Тимофеева, который состоялся 23 сентября в оккупированном Донецке, активно обсуждается пользователями социальных сетей, передает Rus.Media.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook назвал возможные причины неудачной попытки ликвидации одного из главарей боевиков.

Блогеры отмечают, что не всех порадовало известие о том, что Тимофеев остался жив.

Отдельное внимание обращается на сообщения боевиков, в которых те по традиции обвиняют во всем украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Похожие записи

Об авторе

despravda