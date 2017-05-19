В Сновском районе живет чудо-ребенок
19.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно маленького жителя Сновского района Рому Фесюна удостоили всеукраинской престижной награды. Премию «Чудо-ребенок – 2017» вручают в нашем государстве уже девятый год подряд. Причем получают ее лучшие дети страны – за спортивные, творческие и другие выдающиеся достижения. Наш земляк Рома Фесюн занял второе место в номинации «героический ребенок». Напоминаем, что в прошлом году 5-летний мальчик вынес из горящего дома двух своих младших братьев. В Киеве Роме вручили диплом лауреата Всеукраинской премии, подарочный сертификат киевского магазина модной одежды и обуви на 1500 гривен и денежную премию в размере 3000 гривен. Известно, что за премиальные средства мальчик попросил купить ему велосипед.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым