В СМИ впервые показали, как выглядела 31-летняя киевлянка, которая выбросила из окна 3-летнего сына
2017-02-13 20:38
В СМИ впервые показали, как выглядела 31-летняя киевлянка, которая выбросила из окна 3-летнего сына
Соцсети указали на ранее неизвестные детали трагедии.
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Знакомые погибшей женщины до сих пор в шоке, они не могут поверить, что милой и улыбчивой блондинки больше нет, что она так нелепо оборвала жизнь свою. В суицид женщины никто не верит. Говорят, семья благополучная, жили зажиточно и ни в чем не нуждалась. В прошлом погибшая работала помощником судьи, передает Rus.Media
Вчера, 12 февраля, в день трагедии, в СМИ появлялись сообщения о том, что Люба П. (Бородавко) могла пойти на роковой шаг после ссоры с мужем, которого, кстати, на момент ЧП в квартире не было.
Но знакомые просят не верить этому и убеждены, что женщина погибла по роковому стечению обстоятельств.
В соцсетях близкие погибшей в переписке писали, что это несчастный случай, и мама с ребенком выпали из окна.
На страницах погибшей в соцсетях сказано, что она училась в Киевском университете им. Шевченко. Погибшая была подписана на паблики о йоге, эзотерике и др.
Трагедия, отметим, что разыгралась на улице Срибнокильской – это очень престижный район с хорошими квартирами на левом берегу Днепра.
Соседи рассказали, что сначала из окна выпал ребенок, за ним мать. Между этим слышались крики о помощи.
Когда полиция попала внутрь квартиры, то никакого беспорядка в доме не было, в комнате играла спокойная музыка. Возле окна была приставлены раскладные лестницы на две ступеньки.
Сегодня , 13 февраля, в реанимации скончался 3-летний сын погибшей.