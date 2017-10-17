В службе занятости назвали самые востребованные специальности

despravda | 17.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-17 17:50

В службе занятости назвали самые востребованные специальности
Государственная служба занятости Украины назвала профессии, которые пользуются наибольшим спросом в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на аналитическую записку Государственной службы занятости Украины, передает Rus.Media.

“Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролирование за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин, а также квалифицированные рабочие с инструментом стали наиболее востребованной статьей вакансий, предложенных работодателями в сентябре”, – говорится в сообщении.

Так, при общем количестве зарегистрированных вакансий в более чем 73 тысячи, количество рабочих мест по данным специальностям составляла более 32 тысяч.

В сентябре также искали работников сферы торговли и услуг – 9215 рабочих мест, профессиональных специалистов – 7707 рабочих мест, законодателей, высших государственных служащих, руководителей, менеджеров – 4667 вакансий.

Наибольшее количество рабочих мест предлагают в Киеве – 12571 вакансий. В лидерах также Львовская (6608 вакансий), Днепропетровская область (5498 вакансий), Киевская область (4767 вакансий), Житомирская область (3466 вакансий), Полтавская область (3096 вакансий), Волынская и Винницкая области (2959 и 2391 вакансий соответственно).

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