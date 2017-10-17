В службе занятости назвали самые востребованные специальности
2017-10-17 17:50
В службе занятости назвали самые востребованные специальности
Государственная служба занятости Украины назвала профессии, которые пользуются наибольшим спросом в Украине.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на аналитическую записку Государственной службы занятости Украины, передает Rus.Media.
“Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролирование за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин, а также квалифицированные рабочие с инструментом стали наиболее востребованной статьей вакансий, предложенных работодателями в сентябре”, – говорится в сообщении.
Так, при общем количестве зарегистрированных вакансий в более чем 73 тысячи, количество рабочих мест по данным специальностям составляла более 32 тысяч.
В сентябре также искали работников сферы торговли и услуг – 9215 рабочих мест, профессиональных специалистов – 7707 рабочих мест, законодателей, высших государственных служащих, руководителей, менеджеров – 4667 вакансий.
Наибольшее количество рабочих мест предлагают в Киеве – 12571 вакансий. В лидерах также Львовская (6608 вакансий), Днепропетровская область (5498 вакансий), Киевская область (4767 вакансий), Житомирская область (3466 вакансий), Полтавская область (3096 вакансий), Волынская и Винницкая области (2959 и 2391 вакансий соответственно).