В случае инсульта спасет жизнь обычная ИГЛА! Это нужно знать всем!
2017-06-25 10:47
В случае инсульта спасет жизнь обычная ИГЛА! Это нужно знать всем!
Игла может спасти жизнь пациента в случае инсульта. Эта рада была дана китайским профессором, который говорит, что вы всегда должны иметь иглу при себе
Это удивительный и нетрадиционный способ спасения человека от инсульта. Всем необходимо прочитать эту статью, потому что вы никогда не знаете, чья жизнь может зависеть от вас через минуту, передает Rus.Media.
Пострадавшему от инсульта необходим отдых и неотложная помощь. Эти советы помогут сохранить жизнь больному!
Будьте спокойны. Независимо от того, где находится жертва инсульта, ее нельзя двигать, потому что если вы пересуватимете пациента, капилляры лопнут и это повлечет за собой кровоизлияние в мозг! Если у вас есть шприц – это лучше; в противном случае обычной иглы для шитья будет достаточно.
Подержите иглу над огнем, зажигалкой или свечой, чтобы стерилизовать, а затем использовать ее для того, чтобы проколоть подушечки всех 10 пальцев.
Никаких конкретных акупунктурных правил нет, проколы должны быть лишь в нескольких миллиметрах от ногтя.
Прокалывать так, чтобы кровь могла течь.
Если кровь не начинает капать, тогда нужно начать выдавливание крови.
Когда все 10 пальцев кровоточат, подождите несколько минут вы увидите, что больной вернется к жизни!
Если рот больного искажается, начните массаж ушей, пока они не станут красными.
Укол иглой в каждое ухо в мягкую часть, так чтобы вытекло несколько капель крови из каждого уха.
Через несколько минут, рот больного больше не будет искажен.
Подождите, пока больной придет в нормальное состояние без каких-либо необычных симптомов, затем отправьте его в больницу.
Этот метод кровопускания является традиционным методом китайской медицины. Применение этого метода дает практически 100% результат и с его помощью люди могут пережить инсульт.