В сиверские водоемы выпустили более 100 тысяч рыбы
На Черниговщине закончилось весеннее зарыбление. В водоемы выпущено 106,2 тыс. экземпляров молоди растительноядных видов рыб, а именно: 76,525 тыс.экз. карпа, 25,267 тыс.экз. толстолобика, 4,407 тыс.экз. белого амура. Об этом сообщили в Черниговском рыбоохранных патрули. Эти виды рыб принадлежат к семейству карповых и больше приспособлены к промышленному разведению в наших водоемах. Основной пищей растительноядных рыб является водная растительность. Толстолобик ест почти все группы водорослей, но предпочтение отдает диатомовым и зеленым водорослям, именно тем, обусловливающих цветение воды в водоемах. Хорошо зарекомендовал себя в поедании растительности (осоки, чилима) белый амур, который малотребователен по кислорода в заросших прудах и устойчивый к болезням. То есть эти виды рыб является не только выгодным для промышленного разведения из-за своей неприхотливости, но и выступают естественными очистителями водоемов (биомелиораторамы). Зарыбление водоемов совершили пользователи, которые занимаются промышленным выловом водных биоресурсов пользователи специальных товарных рыбных хозяйств и пользователи, которые используют водные объекты по научно-биологическим обоснованием. Зарибок закупили в ЗАО «Черниговрыбхоз», что является полносистемным субъектом аквакультуры на территории Черниговской области и содержит все инфраструктуры, задействованные при выращивании рыбы, в т.ч. и выращивания рыбопосадочного материала. Контроль за зарыблением осуществляла специальная комиссия по контролю за проведением работ по вселение водных биоресурсов, под председательством специалистов Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Черниговской области. Воспроизводству рыбных ресурсов является очень важным звеном рыбного хозяйства, ведь от него зависит будущее рыбных запасов Украины. Управление Госрыбагентства в Черниговской области отмечает, что субъекты хозяйственной деятельности, которые не проводили зарыбление весной, должны это сделать осенью, что предусмотрено Правилами промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины и Режимами рыбохозяйственной эксплуатации.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым