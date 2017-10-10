В Сирии российский бомбардировщик выкатился с полосы во время взлета, экипаж погиб
2017-10-10 16:58
В Сирии российский бомбардировщик выкатился с полосы во время взлета, экипаж погиб
Трагедия произошла на базе российских военных в Сирии.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Сирии на базе Хмеймім фронтовой бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета, передает Rus.Media.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
“10 октября во время осуществления разгона на взлет с аэродрома Хмеймім для выполнения боевого задания выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24”, – заявил представитель департамента.
В результате инцидента экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. В то же время в Минобороны отметили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за технической неисправности.