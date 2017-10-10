В Сирии российский бомбардировщик выкатился с полосы во время взлета, экипаж погиб

despravda | 10.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-10 16:58

В Сирии российский бомбардировщик выкатился с полосы во время взлета, экипаж погиб
Трагедия произошла на базе российских военных в Сирии.

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В Сирии на базе Хмеймім фронтовой бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета, передает Rus.Media.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

“10 октября во время осуществления разгона на взлет с аэродрома Хмеймім для выполнения боевого задания выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24”, – заявил представитель департамента.

В результате инцидента экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. В то же время в Минобороны отметили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за технической неисправности.

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