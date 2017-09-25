В Siemens заявили об изменениях в работе с российскими клиентами после поставки турбин в Крым
2017-09-25 13:51
В Siemens заявили об изменениях в работе с российскими клиентами после поставки турбин в Крым
После поставки вопреки санкциям и без согласия производителя турбин Siemens для электростанции в Крым немецкий концерн планирует «осмотрительно» принимать меры по сотрудничеству с российскими клиентами.
Об этом главный исполнительный директор Siemens Джо Кезер рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel.
«В любом случае сформированы в течение более 160 лет наши доверительные отношения с Россией были испорчены», — отметил он, подчеркнув, что это было «не пустяковым проступком».
«С другой стороны, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнута всеобщему осуждению», — также сказал Кезер.
У Siemens, по его мнению, «должны думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу», когда немецкая компания «слишком остро реагирует на то, что случилось.
«Поэтому нужна осмотрительность», — отметил главный исполнительный директор концерна.
Однако в Siemens, по его словам, после истории с поставкой турбин в Крым «сделали выводы». «Мы уже действуем», — сказал Кезер.
Как один из подобных мер он назвал выход немецкой компании из совместного предприятия с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». В нем, как уточнил Кезер, Siemens оставил только «надзорный персонал».
«Кроме того, мы изучили всех партнеров и лицензиатов в России. В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленным клиентам оборудованием до тех пор, пока не будет установлена его дальнейшая судьба или оно будет подключен к сети», — рассказал Кезер, подчеркнув, что с подобной концепцией также должен будет согласиться «подходящий партнер».