В школе Киева ребенку сделали странный подарок из России, сеть кипит
2017-10-12 11:35
В школе Киева ребенку сделали странный подарок из России, сеть кипит
По случаю дня России.
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В одной из школ Киева ученики от класса на День рождения подарили книгу “по случаю дня России”, передает Rus.Media.
Об этом в группе “Родители SOS” в Facebook сообщила мама девочки.
“Вчера дочь пришла со школы и говорит: “Подарили в классе книгу, теперь не знаю, что с ней делать”. Я ей: “Книгу? Так это же классно!” Не буду долго расписывать, а выложу фото. Я в шоке… Теперь сама не знаю, что делать”, – написала мама школьницы.
На книге “От Афин до Сочи” указано, что это подарочное издание “по случаю дня России”.
Генеральным спонсором выступил “Сбербанк России”.
Она уточнила, что это был подарок от класса ко дню рождения девочки.
Отметим, в сети обсуждают фото.
“Я бы на вашем месте позвонила на горячую линию СБУ”; “ПО случаю дня России”. Дурдом”; “Это уже слишком. У того, кто предложил такие подарки, в голове? Мозга нет, точно”; “Эта книжка – это шок”; “Интересно, как родительский комитет оправдываться будет?” – пишут комментаторы.
“Похоже, что кто-то из родителей поделился корпоративной сувениркою… Требуйте отчет с чеками и спросите, зачем ребенку такая книга”, – возмущаются пользователи.
Мама школьницы, в свою очередь отметила, что не знает, кто предложил и купил такой подарок.