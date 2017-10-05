В сети возмутились через приложение знакомств для белых богачей
2017-10-05 18:19
В сети возмутились через приложение знакомств для белых богачей
Приложение рассчитано исключительно на людей состоятельных и с пригодным образованием.
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Пользователи сети возмутились новым приложением для знакомств HighBlood, который доступен только для богатых лиц и предусматривает определенные расовые ограничения, передает Rus.Media.
“HighBlood – это приложение для знакомств, которое позволяет вам просматривать и фильтровать лиц на основе их дохода, их профессии и престижности полученного ими образования”, – отмечается в аннотации приложения.
Недовольные пользователи обвинили разработчиков этого сервиса в унижении трудовых мигрантов и малоимущих, а также ксенофобии и расизме. При этом само приложение был назван нацистским.
Сообщается, что для регистрации в приложении пользователь должен предоставить на рассмотрение пакет документов. Оцениванию подлежат как внешность, так и уровень дохода, карьерные достижения и престиж образования.
Что касается расовой дискриминации, то еще в марте этого года основатель программы Герберт Энг опубликовал анонс программы, написанный в достаточно грубой форме.
“Без бангласів (гастербайтеров из Бангладеша. – ред.), без горничных, без исчадий! Только отборное качество, как у вас”, – отметил он.