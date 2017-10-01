В Сети сравнили скорости включения iPhone 8 и iPhone 7 (видео)
2017-10-01 07:30
В Сети сравнили скорости включения iPhone 8 и iPhone 7 (видео)
Пользователи техники Apple, которые уже привыкли менять смартфоны каждую осень, в текущем году задумались.
Дело в том, что купертиновцы 12 сентября представили сразу три смартфона, среди которых оказались обычные iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также безрамочный iPhone X, который, как видно, существенно снизила интерес к “восьмеркам” и собрал основную часть внимания на свою сторону, передает Rus.Media. Единственным минусом этой ситуации является то, что Apple обещала запустить продажи iPhone X аж в ноябре, хотя и до этого времени она может не успеть из-за задержек производства новинки. Поэтому потенциальным покупателям стоит рассмотреть вариант покупки iPhone 8 и iPhone 8 Plus, заменив ими свои iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Чтобы вы поняли, что оно того стоит, обратите внимание на скорость включения моделей прошлого и нынешнего годов. Как видно, “восьмерки” грузятся намного шустрее, соответственно, и будут работать быстрее.