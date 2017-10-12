В сети шокированы отношением медиков к брошенных младенцев
2017-10-12 11:27
В сети шокированы отношением медиков к брошенных младенцев
Они лежат в кроватках. И кричат. Постоянно. Круглосуточно.
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Пользовательница социальной сети Виктория Тищенко поделилась историей о том, как в одной из больниц относятся к новорожденных брошенных детей.
Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Facebook, передает Rus.Media.
По ее словам, детей не разрешают брать на руки: “Их не разрешают брать на руки! К ним прикасаются только когда меняют подгузники, кормят, делают процедуры. Все. Все остальное время они лежат в кроватках. И кричат. Постоянно. Круглосуточно. Некоторые особо настойчивые. Зовут хоть кого-то. Им даже достаточно, если кто-то просто подойдет к кроватке и станет рядом. Они сразу замолкают и ждут, пожалуй, чуда. И это ужасно”.
Женщина рассказывает, что особенно тяжело смотреть на это, когда вы с таким ребенком в одной палате.
“Ребенок вас слышит. Она хочет внимания. А вам запрещено брать на руки, качать, петь песенки. Почему? А если привыкнет, что медики потом с ним делать будут. Вот так, уже с момента рождения мы сами калечим наше будущее”, – делится историей она.
В сети тут же принялись комментировать ее пост.