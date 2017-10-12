В сети шокированы отношением медиков к брошенных младенцев

despravda | 12.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-12 11:27

В сети шокированы отношением медиков к брошенных младенцев
Они лежат в кроватках. И кричат. Постоянно. Круглосуточно.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Пользовательница социальной сети Виктория Тищенко поделилась историей о том, как в одной из больниц относятся к новорожденных брошенных детей.

Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Facebook, передает Rus.Media.

По ее словам, детей не разрешают брать на руки: “Их не разрешают брать на руки! К ним прикасаются только когда меняют подгузники, кормят, делают процедуры. Все. Все остальное время они лежат в кроватках. И кричат. Постоянно. Круглосуточно. Некоторые особо настойчивые. Зовут хоть кого-то. Им даже достаточно, если кто-то просто подойдет к кроватке и станет рядом. Они сразу замолкают и ждут, пожалуй, чуда. И это ужасно”.

Женщина рассказывает, что особенно тяжело смотреть на это, когда вы с таким ребенком в одной палате.

“Ребенок вас слышит. Она хочет внимания. А вам запрещено брать на руки, качать, петь песенки. Почему? А если привыкнет, что медики потом с ним делать будут. Вот так, уже с момента рождения мы сами калечим наше будущее”, – делится историей она.

В сети тут же принялись комментировать ее пост.

Похожие записи

Об авторе

despravda