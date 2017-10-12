В сети разгорелся нешуточный спор: какого цвета кроссовки

despravda | 12.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-12 13:59

В сети разгорелся нешуточный спор: какого цвета кроссовки
Девушки, что вы видите? Пожалуйста, скажите, это розовый или белый.

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Девушка из Великобритании Николь Култхард опубликовала в группе на Facebook фотографию кроссовок Vans, которую ей прислала подруга, передает Rus.Media. Она рассказала, что не может определиться, какого цвета эта обувь – серого с бирюзовыми шнурками или розового с белыми.

Николь убеждена, что кроссовки розовые, поэтому спросила совета у пользователей соцсети.

“Девушки, что вы видите? Пожалуйста, скажите, это розовый и белый”, – написала Николь.

Она также отметила, что ее подруга купила обувь несколько недель назад и прислала фото своей маме. Женщина ответила, что “голубой ей к лицу”.

“Моя подруга сказала маме, что они розовые. Но когда посмотрела на фото, также увидела бирюзовый цвет. Но она покупала розовые!” – рассказала Николь.

После публикации фото в Сети разгорелись настоящие споры, какого же цвета эти кроссовки. Стоит отметить, что это далеко не первый спор по иллюзии цвета – в марте Акійоші Китаока, профессор психологии японского университета Рітсумейкан, опубликовал фотографию клубничного пирожного.

А в основу таких оптических иллюзий возложена та же свойство – константа восприятия цвета.

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