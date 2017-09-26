В сети рассекретили дизайн “заряженного” хэчтбека Suzuki
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2017-09-14 10:14
В сети рассекретили дизайн “заряженного” хэчтбека Suzuki
Компания Suzuki представила на моторшоу во Франкфурте “заряженную” версию компактного хэчтбек Swift последнего поколения.
Компания Suzuki представила на моторшоу во Франкфурте “заряженную” версию компактного хэчтбек Swift последнего поколения, передает Rus.Media.
Масса Sport-модификации модели составляет всего 970 килограммов. В движение Suzuki Swift Sport приводится с помощью 1,4-литрового турбированного двигателя семейства Boosterjet. Отдача агрегата, который сочетается только с шестиступенчатой механической коробкой передач, составляет 140 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента.
Спереди и сзади в Suzuki Swift Sport стоят амортизаторы от компании Monroe. Модель получила утолщенный стабилизатор поперечной устойчивости, единый блок ступицы колеса и ступичного подшипника, новые продольные рычаги сзади, а также доработанную балку. Динамические характеристики Swift Sport в Suzuki не привели. Самая быстрая из “незаряженных” версий хэтчбека разгоняется с места до ста километров в час за 10 секунд.
В список оснащение хот-хэтча входят 17-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, функция слежения за давлением в шинах, шесть подушек безопасности, а также система слежения за рядностью движения. Стоимость “заряженного” хэтчбека в Suzuki не назвали.