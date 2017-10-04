В Сети раскритиковали откровенные фотографии 16-летней дочери Веры Брежневой
2017-10-04 13:39
В Сети раскритиковали откровенные фотографии 16-летней дочери Веры Брежневой
Вот кому нечем заняться…
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За 17 лет существования поп-группы «ВИА Гра» в ней сменилось множество участников, передает Rus.Media. Далеко не каждая из девушек, покинули коллектив, нашла свое место в сольной карьере.
Одним из удачных примеров стала Вера Брежнева, имя которого сейчас на слуху. Она записывает песни, которые занимают первые позиции в чартах, а поклонники могут насладиться ее действительно красивыми клипами.
Вера не была участницей громких скандалов, а свою личную жизнь прячет за семью замками. В 2015 году она даже втайне от всех вышла замуж за Константина Меладзе!
У артистки есть две дочери: Соня от Виталия Войченко (с которым Вера жила в незарегистрированном браке) и Сара от бывшего мужа Михаила Кипермана.
Сама Вера не раз признавалась, что прошла путь от гадкого утенка к лебедю. В школе над ней постоянно издевались из-за ее внешности. Но когда девушка подросла, ей удалось справиться со своими комплексами и покорить всех мужчин постсоветского пространства.
Недавно Сеть взорвали фотографии старшей дочери Веры Брежневой. Пользователи сразу заметили, что Соня удивительно похожа на мать!
На аккаунт девушки в Инстаграме подписано около 140 тысяч людей, которых она постоянно радует новыми, часто даже соблазнительными, снимками.
Не удивительно, что в Соню влюбился парень из Америки. Поговаривают даже, что они уже вместе два года!
Сначала Веру обвиняли в том, что она позволяет своей дочери самостоятельно путешествовать с парнем в столь юном возрасте. Однако та ответила, что всех все устраивает.
Известно также, что своим настоящим отцом Соня считает Михаила Кипермана, который удочерил девочку, когда женился на ее матери. Несмотря на развод Веры и Михаила, девушка продолжает общаться с человеком, к которому она испытывает нежные чувства.
Сколько бы слухов о ней ходило, ясно одно: Соня живет насыщенной жизнью, так что за нее можно только порадоваться.
Кстати, 35-летняя Вера Брежнева, мама двух детей, тоже может похвастаться отличной фигурой и привлекательной внешностью. С дочерью они выглядят как сестры!