В сети показали последствия урагана “Харви” в США
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-08-26 18:38
В сети показали последствия урагана “Харви” в США
В округе Форт-Бенд ураган заставил выбраться на пути аллигаторов.
Ураган “Харви”, обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас.
Об этом сообщает Rus.Media со ссылкой на The Washington Post.
Газета со ссылкой на Национальный центр ураганов отмечает, что после выхода на сушу “Харви” начал терять мощность: четвертый уровень опасности был постепенно снижен до первого. По меньшей мере 10 человек пострадали в техасском городе Рокпорт.
При этом в ряде городов объявлялась обязательная эвакуация.
Пользователи соцсетей активно делятся кадрами последствий урагана. На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтоплены улицы.