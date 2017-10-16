В Сети появилось фото полуобнаженной Ким Кардяшьян – действительно королева эпатажа!
2017-10-15 22:42
В Сети появилось фото полуобнаженной Ким Кардяшьян – действительно королева эпатажа!
У фанатов отвисла челюсть..
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Сложно найти человека, который ничего не слышал про семейство Кардашьян, передает Rus.Media.
Возможно, ты никогда не интересовался ими, но уйма заголовков в СМИ, связанных с очередным скандалом знаменитостей, не прошли мимо твоего внимания.
Никто на самом деле не может объяснить этот феномен Кардашьян. Кто они и откуда появились, почему их так любят журналисты, и как им удалось завоевать такую бешеную популярность — пока что ответ на эти вопрос не совсем ясен.
Может быть, дело в том, что люди по своей натуре любят зрелища, а эта семейка готова постоянно их устраивать.
Несмотря на то, что персона каждого из них вызывает повышенный интерес со стороны прессы, самой популярной все-таки стала Ким Кардашьян.
О том, что девушка когда-нибудь прославится, знали все ее друзья и одноклассники. Еще бы, такое вызывающее поведение!
До того, как мы узнали о ней, она уже светилась на самых крутых вечеринках вместо со своими знаменитыми подружками Линдсей Лохан, Пэрис Хилтон и Николь Ричи.
Актриса, фотомодель, светская львица и «самая знаменитая попа Америки» когда стала популярной в Сети благодаря записи домашнего порно со своим парнем.
С того момента прошло много времени, а сама знаменитость изменила образ развратной девки на роль примерной жены и матери.
Несмотря на такие кардинальные изменения, она не стала менее популярной, постоянно подогревая интерес к себе. Однажды она сказала, что большинство ее поклонников появилось у нее в Интернете, где она активно ведет страницы в нескольких социальных сетях.
Яркое подтверждение ее слов — один из последних опубликованных снимков в ее Инстаграме. На нем звезда готовится к съемкам для Playboy.
Фото было сделано еще 10 лет назад, но фанаты отметили, что Ким совсем не изменилась за этот период. Не удивляюсь тому, что буквально за день снимок набрал миллион лайков. Ты представляешь себе масштабы популярности этой знаменитости?
Что же, каждый проживает свою жизнь так, как он того хочет. И если Ким нравится благодаря своим экстраординарным выходкам постоянно быть в центре внимания, то можем ли мы осуждать ее?