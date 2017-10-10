В Сети появились снимки iPhone X
10.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-09 12:27
В Сети появились снимки iPhone X
Продажи флагманского смартфона Apple должны начаться в ноябре этого года.
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Анонимный пользователь сервиса Reddit опубликовал “живые” снимки iPhone X, старт продаж которого намечен на начало ноября, передает Rus.Media.
На опубликованных фотографиях изображен экран блокировки смартфона.
В нижней части экрана блокировки смартфона видно отметка о коммерческой тайне, что означает специальную сборку данного устройства, которая используется внутри Apple.
Также отражены меню гаджета, и его задняя панель с вертикальной двойной камерой.