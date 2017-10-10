В Сети появились снимки iPhone X

despravda | 10.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-09 12:27

В Сети появились снимки iPhone X
Продажи флагманского смартфона Apple должны начаться в ноябре этого года.

 

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Анонимный пользователь сервиса Reddit опубликовал “живые” снимки iPhone X, старт продаж которого намечен на начало ноября, передает Rus.Media.

На опубликованных фотографиях изображен экран блокировки смартфона.

В нижней части экрана блокировки смартфона видно отметка о коммерческой тайне, что означает специальную сборку данного устройства, которая используется внутри Apple.

Также отражены меню гаджета, и его задняя панель с вертикальной двойной камерой.

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