В сети появились шпионские фото грузовика от Tesla
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2017-10-04 08:34
В сети появились шпионские фото грузовика от Tesla
Недавно Илон Маск рассказал, когда официально покажут грузовик Tesla.
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Tesla Semi увидит свет и проведет свой первый публичный тестовый заезд 26 октября. Впрочем, уже к этой дате в сеть “слили” шпионские фото беспилотной грузовика, передает Rus.Media.
Их сделали в Южной Калифорнии, где в Tesla есть свой тестовый полигон для объезда новых моделей.
Новый грузовик Tesla Semi появилась на шпионских фото
Машина выглядит необычно. Особенно учитывая форму кабины, ведь она не подовгаста, что характерно для грузовиков в Штатах.
Мы же напомним, что производитель уверяет, что от одного заряда Tesla Semi сможет проехать до 480 километров.