В сети появились первые снимки нового Mercedes-Benz A-класса
- Главная
- “
- Авто
- “
2016-10-15 14:55
В сети появились первые снимки нового Mercedes-Benz A-класса
В сети появились первые снимки предполагаемого нового автомобиля Mercedes-Benz A-класса. Судя по ним, можно отметить, что транспортное средство сохранит свои габариты, но немного увеличится колесная база.
Что касается других изменений, то их можно заметить в экстерьере автомобиля. Производители Mercedes-Benz A-класса заузили фары и несколько укрупнили радиаторную решетку. Вероятно, задняя часть автомобиля может получить вытянутые горизонтальные фонари. Также представители автокомпании Mercedes сообщили, что планируют расположить боковые зеркала заднего вида на специальных ножках.
Стоит отметить, что на сегодняшний день на автомобильном рынке можно найти текущую версию Mercedes-Benz A-класса, стоимость которого стартует от 300 000 долларов.