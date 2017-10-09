В Сети обсуждают красивую внучку Грейс Келли. Вот что значат гены! (фото)
2017-10-09 20:47
В Сети обсуждают красивую внучку Грейс Келли. Вот что значат гены! (фото)
А бабушка бы гордилась ею.
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Жизнь Грейс Келли сложилось сказочно: девочка, которая не подавала особых надежд, стала известна на весь мир, передает Rus.Media.
Будущая актриса родилась в богатой семье, ее с детства готовили к жизни в кругу обеспеченных деловых людей, предполагая, что однажды она станет хорошей женой какого-нибудь богача.
Но Грейс привлекало актерское мастерство. Когда девушка поступила в Нью-Йоркской академии искусств, она начала параллельно работать фотомоделью. Самое удивительное в том, что ей не приходилось обивать пороги агентств, дизайнеры и фотографы сами предлагали ей высокие гонорары, считая Грейс очень красивой.
Это привлекло и кинопродюсеров, но серьезных ролей на первых порах ей получить не удалось. Только после появления в бродвейской постановке Грейс Келли смогла покорить кинематограф.
Актриса постоянно пыталась угодить своему слишком требовательного отца, но даже заслуженный «Оскар» ей не помог.
Грейс удалось за короткий срок не только стать популярной артисткой, но и сохранить этот статус на долгие годы.
Келли постоянно представляла фильмы на международных конкурсах и была частым гостем приемов. Но судьбоносным для нее стал тот, который организовал принц Монако.
Актриса запала принцу в душу так, что Ренье решил — вот она, главная женщина в его жизни.
Галантными ухаживаниями ему удалось покорить сердце самой знаменитой красавицы. Грейс понимала, что решение связать свою жизнь с принцем перевернет весь мир с ног на голову, однако любовь для нее была важнее, чем успехи в актерской карьере.
И действительно, сначала жизнь с любимым было сказочным: бесконечное очарование принца, хорошие детишки, прекрасная Грейс.
Счастье длилось не очень долго: с возрастом дети стали все больше шокировать маму своими безумными выходками, а муж постарел и сильно ревновал жену. Принцу явно не нравилось то, что его половинка была у народа популярнее, чем он.
Закончилось все в один миг: Грейс разбилась в автокатастрофе, так и не дожив до возраста, которого она так боялась.
Весь мир скорбит о прекрасной принцессе, которой удалось завоевать сердца не только своих поданных.
Но совсем недавно в Сети обнаружили снимки ее внучки, самой младшей дочери принцессы Стефании. Девочка родилась уже после развода принцессы с мужем, поэтому и считается незаконнорожденной.
О Камилле Готтлиб известно не очень много: ей 19 лет, она посещает одну из учебных заведений Монако.
Девушка увлечена фотографией и путешествиями, свои снимки она публикует в Инстаграме, на ее аккаунт подписалось уже более 32 тысяч человек.
Пользователи Сети заметили, что Камилла удивительно похожа на свою знаменитую бабушку.
Бесспорно, в ней легко узнать красивые черты Грейс Келли, которые отличали ее от других привлекательных актрис.
Кто знает, возможно, девушка когда-нибудь захочет пойти по стопам бабушки, а мы услышим о новой звезде кинематографа.