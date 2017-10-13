В Сети обнародовано видео момент землетрясения в Мариуполе (ВИДЕО)
2016-08-07 19:06
В Сети обнародовано видео момент землетрясения в Мариуполе (ВИДЕО)
В Сети показали видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент землетрясения в Мариуполе состоялся сегодня, 7 августа.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Сети было обнародовано видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент землетрясения в Мариуполе состоялся сегодня, 7 августа.
Примечательно, что землетрясение ощутили не только в Мариуполе, но и частично в России.
На обнародованном видео с камеры наблюдения одного из магазинов Мариуполя можно увидеть, как помещение содрогается в течение нескольких секунд. Один из сотрудников покидает помещение и пытается выяснить у людей, что произошло.
Следует отметить, что сначала местные жители приняли произошедшее за очередной артиллерийский обстрел, однако позже отвергли эту версию.
Ранее сообщалось, что сегодня, 7 августа, около 2,3 миллионов украинцев почувствовали землетрясение.
По информации экспертов, в Донецкой области мощность землетрясения составила 4,7 баллов по шкале Рихтера.
Эпицентр находился примерно между Волновахой и Мариуполем. Вместе с тем, глубина толчков на Донбассе составила 10 км.