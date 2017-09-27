В сети нашли тайного сына Майкла Джексона
2017-09-27 13:14
В сети нашли тайного сына Майкла Джексона
Человек, на фото, оказалась совершенно похожей на покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.
21-летняя американка Лурдес Завалета опубликовала в Twitter фото, которое немало взбудоражило пользователей сети, передает Rus.Media.
Дело в том, что молодой человек, на фото, представлена Лурдес как ее новый “симпатичный бойфренд”, оказался абсолютно похожим на покойного короля поп-музыки Майкла Джексона.
Твит девушки набрал тысячи репостів и отметок “нравится”, после чего к делу подключились “конспирологи”, которые предположили, что у Майкла был тайный сын. Или брат-близнец (который, очевидно, скопировал все пластические операции “родственника”).
“y’all my man is so cute, look at the selfie he just sent me ??”
Через несколько дней Daily Mail вторглась в этот сладкий сон, объяснив, что на снимке – мексиканец Серхио Кортес, который сейчас живет в Испании и работает, как несложно догадаться, двойником Джексона. Более того – имеет достаточно большое сольное шоу. Парень считается лучшим имитатором Майкла.
Позже и Лурдес прокомментировала ситуацию, рассказав: наткнулась на фото в интернете и решила пошутить. Не подозревая, что сотни людей на это чистосердечно “поведутся”. Добавив, что ей приятно было повеселить юзеров и лишний раз убедиться, какое количество людей до сих пор любит и ценит Джексона.