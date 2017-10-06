В Сети нашли самую сексуальную бабушку в мире
2017-10-05 19:58
В Сети нашли самую сексуальную бабушку в мире
49-летняя итальянка впечатлила соцсети своим внешним видом и чувством стиля.
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Самой сексуальной бабушкой в популярной сети Instagram стала 49-летняя итальянка Жаклин. У женщины уже есть взрослая 29-летняя дочь и две очаровательные внучки, передает Rus.Media.
49-летняя Жаклин из Италии меньше чем за год стала настоящей модной звездой Интернета. Ее блог в Instagram читают более 361 000 человек. Жаклин сама любит подчеркивать свой статус бабушки. Женщина часто хвастается внуками, хотя сама выглядит как юная девушка. Ее любимый хэштег #grandmotherthatlovesfashion («бабушка, которая любит моду»).
Известно, что красавица Жаклин по образованию филолог, свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров. Сама родом из Сербии, а сейчас вместе с 29-летней дочерью и двумя внуками живет в Италии. Эффектную блогершу сделало знаменитой увлечение модой и потрясающее чувство стиля.
«Я обычная женщина, которой почти 50 лет», — говорит о себе Жаклин. Но, глядя на фотографии этой роскошной женщины, невозможно поверить в ее возраст. В Instagram она зарегистрирована под ником Realfashionist.
Образы Жаклин настолько продуманы и безупречны, что хочется копировать не все лукі. При том, что в фотодобірці представлены практически все стили: и классика, и гламур, и ретро, милитари и гранж, и спорт.