В сеть попали ранее неопубликованные фото обнаженной Мэрилин Монро
07.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-06 19:39
В сеть попали ранее неопубликованные фото обнаженной Мэрилин Монро
12 архивных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро были выставлены на торги аукционным домом Heritage Auctions в Нью-Йорке.
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Фотографии, сделанные в 1962 году (в последний год жизни Монро), могут уйти с молотка за 35 тысяч долларов. Автором фотосессии стал кинорежиссер и фотограф Лоуренс Шиллер, передает Rus.Media.
На аукционе также будут выставлены раритетные снимки актера Фрэнка Синатры, боксера Мухаммеда Али. На торгах можно будет приобрести альтернативные обложки альбома группы The Beatles Abbey Road.