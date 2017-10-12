В Сеть попали фото новых шестидверних электрических внедорожников

despravda | 12.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-12 13:55

В Сеть попали фото новых шестидверних электрических внедорожников
Производитель раскрыл характеристики новых электромобилей.

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Американский стартап Green4U представил два электрических внедорожника. Особенностью автомобилей стали три ряда сидений и шесть дверей, передает Rus.Media .

Одним из основателей стартапа Green4U есть владелец фирмы по производству спорткаров Panoz – Дон Пеноз.

Green4U MTU-6 и Enova ориентированы на использование в корпоративных парках. Машины построены на модульной алюминиевой платформе и могут проезжать на одной зарядке до 368 километров.

Пока что другие подробности о техническом оснащении не раскрываются.

Кроме этого, платформа внедорожников также ляжет в основу будущих электромобилей фирмы, в том числе 8-дверной версии Enova. Планируется, что поставки MTU-6 и Enova клиентам начнутся во втором квартале 2018 года.

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