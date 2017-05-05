В Семеновке сгорел человек
4 мая в Семеновке горел жилой дом по улице Прямая, 172. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову оперативно к месту происшествия прибыли два отделения 11-й государственной пожарно-спасательной части в составе 6 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. На момент их прибытия в доме наблюдалось плотное задымление, горела пол на площади 2 м.кв. и вещи домашнего обихода. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения в 11:57 возгорание локализовали, а в 12:45 – окончательно ликвидировали. Во время тушения пожара в одной из комнат квартиры на полу пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 44-летний сын хозяйки дома. Вероятной причиной пожара стало неосторожность при курении погибшего.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым