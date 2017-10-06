В село на Черниговщине дважды за день выезжали спасатели

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

05 октября огнеборцы сосницкого 10-го Государственного пожарно-спасательного подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области привлекались к тушению пожаров, дважды возникали в сек. Кудривка.

Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

В 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственного здания и сеновала в одном из частных хозяйств, что принадлежит 35-летнему хозяину. На место происшествия оперативно прибыли дежурный караул районного Государственного пожарно-спасательного подразделения УДСНС в области, а также сельские огнеборцы местной пожарной команды.

Совместными действиями пожар в 13:40 был локализован, а в 14:30 окончательно ликвидирован. К его тушению привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. Вероятно, причиной возникновения пожара послужила неосторожность в обращении с огнем лица, которое устанавливается. Огнем уничтожено 5 тонн грубых кормов и кровля хозяйственного здания.

В 20:25 возник пожар хозяйственного здания, длительное время не эксплуатировалась. Пожарные районного пожарно-спасательного подразделения и местной пожарной команды в 20:50 пожар локализовали, а в 21:05 окончательно ликвидировали. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и перекрытия здания. Как и в предыдущем случае, причиной возникновения пожара послужила неосторожность в обращении с огнем лица, которое устанавливается.

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