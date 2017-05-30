В Седневе открыли памятник живописцу Глущенко
На днях поселок Седнев Черниговского района собрало художников из всех регионов Украины. Именно здесь состоялся съезд Национального союза художников Украины. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Собрание имело возможность принять участие в открытии долгожданного памятника живописцу Николаю Глущенко. Справка: Николай Глущенко – выдающийся украинский живописец, народный художник СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т.Г. Шевченко. Художник перед Второй мировой войной полтора десятка лет прожил в Берлине и Париже, умело сочетая амплуа художника и разведчика. Автор скульптуры – Дмитрий Крапива, ученик профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Владимира Чепелика. Художники вспоминали особенности творчества Николая Глущенко, а те, кто имел опыт личного знакомства с художником, делились впечатлениями от общения с такой незаурядной личностью. Кроме того, не обошли вниманием мастера кисти и юных талантов. Дети представили для профессиональной точки зрения немало своих полотен. «Творческие мастерские» важны не только духовно. Ведь, как отметил Седневский поселковый голова Михаил Шевчик, открытие скульптуры – еще одна «изюминка» для туристов. Для Седнева это очень важно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым