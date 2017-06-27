В СБУ прокомментировали массовые хакерские атаки на украинские компании
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В ведомстве безопасности предполагают, что атаки организованы с территории России или с оккупированных территорий Донбасса.
В Службе безопасности Украины объяснили, что массовые хакерские атаки на ряд украинских компании могли быть организованы с территории РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська.
По ее словам, в ведомстве безопасности предполагают, что атаки организованы с территории России или с оккупированных территорий Донбасса.
По данным СБУ, основные атаки совершены на банковскую сферу.
Напомним, интернет-вирус добрался Чернигова, также остановила работу ПАО «Чезара».
Источник: http://tyzhden.ua/
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