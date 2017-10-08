В Саудовской Аравии атаковали королевский дворец
2017-10-07 20:35
В Саудовской Аравии атаковали королевский дворец
Злоумышленник пытался попасть в резиденцию монарха во дворце Дар ас-Салям, но был захвачен охраной.
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В Джидде предпринята попытка покушения на короля Саудовской Аравии, передает Rus.Media. Злоумышленник пытался попасть в резиденцию монарха во дворце Дар ас-Салям, но был захвачен охраной. Несколько охранников короля и сам нападавший погибли.
Официальный Эр-Рияд не подтвердил эту информацию. Но источники близкие к руководству королевства утверждают, что сегодня произошла стычка между человеком, который пытался ворваться в резиденцию и охраной дворца. Нападающий начал отстреливаться и смертельно ранил нескольких охранников его удалось ликвидировать.
Вместе с тем американское посольство в Саудовской Аравии распространило в соцсетях информацию для соотечественников в которой просит соблюдать меры безопасности в этом регионе королевства.
Дворец Дар ас-Салям в Джидде является местом заседания Кабмина Саудовской Аравии, здесь же расположена канцелярия монарха.
В течение нескольких месяцев из Эр-Рияда приходят сообщения о ряде вооруженных нападений на территории этой арабской страны.