В сауну теперь разрешено ходить каждый день
Регулярная сауна не только безопасна — она еще и позволяет продлить жизнь
Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что ежедневное посещение сауны уменьшает кровяное давление, а также снижает на 50% риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как сообщает expres.ua в исследовании приняли участие 1621 человек среднего возраста, при этом кровяное давление у них был относительно высоким (около 140 на 90 миллиметров ртутного столбика). Все добровольцы были поделены на несколько групп, в частности, первая посещала сауну от четырех до семи раз в неделю, вторая — два-три раза в неделю, а третья — раз в неделю. В результате оказалось, что у тех, кто ходил в сауну дважды в неделю, риск кровяного давления уменьшился на 24%. А у тех, кто парился чаще, показатель вырос до 46%.
Полный текст исследования был опубликован в научном издании American Journal of Hypertension. Поэтому айда в сауну — сегодня же суббота.