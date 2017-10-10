В Румынии выпал снег
10.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-08-24 18:10
В Румынии выпал снег
В ночь с 22 на 23 августа, в Румынии пошел снег.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В ночь с 22 на 23 августа, в Румынии пошел снег – в общей сложности высота снежного покрова составила 5 сантиметров.
Жители города Борша в уезде Марамуреш (Румыния) проснувшись утром в среду, увидели снег.
Такое в этом населенном пункте в августе регистрируется впервые. Как уточнил мэр, снег Борше выпадал в сентябре, но никогда раньше в последний месяц лета.