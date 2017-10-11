В России заочно взяли под стражу и арестовали нардепа Парасюка – появилась первая реакция нардепа
2017-10-11 16:03
В России заочно взяли под стражу и арестовали нардепа Парасюка – появилась первая реакция нардепа
Кроме Парасюка, в розыск объявили еще трех граждан Украины.
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В России заочно взяли под стражу и объявили в международный розыск внефракционного народного депутата Украины Владимира Парасюка, передает Rus.Media.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Отмечается, что он причастен к нападению в марте 2016 года на Генеральное консульство РФ во Львове и надругательство над государственным флагом РФ.
Кроме Парасюка, в розыск объявили еще трех граждан Украины.
“Следствием установлена причастность к нападению в 2014 году на посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко. К нападению в марте 2016 года на генконсульство РФ во Львове и надругательства над флагом России причастен народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк”, – говорится в сообщении.
“Обозреватель” связался с народным депутатом Парасюком, чтобы узнать его мнение на этот счет.
“Я не первый и не последний, против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Относительно международного розыска? Посмотрим, что они будут делать дальше, в какие инстанции они будут подавать документы”, — сказал нардеп.