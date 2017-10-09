В России вербовали гастарбайтера из Чернигова
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области.
Правоохранители установили, что украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили мужчину согласиться на сотрудничество.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили гастарбайтера вернуться и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах. Мужчина также должен предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим «кураторам».
Вернувшись в Украину, черниговец сразу связался с сотрудниками СБУ и дал показания относительно обстоятельств вербовки иностранными спецслужбами и поставленных перед ним задач.
Служба безопасности Украины призывает украинцев воздержаться от визитов в Россию, ведь факты вербовки наших граждан российскими спецслужбами становятся массовыми.
В соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, несмотря на то, что житель Черниговщины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.
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