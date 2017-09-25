В России разоблачили семью каннибалов, которые съели более 30 человек
2017-09-25 13:58
В России разоблачили семью каннибалов, которые съели более 30 человек
Полицейские в Краснодаре задержали семью каннибалов – мужа и жену, которые убили и расчленили около 30 человек, сообщают СМИ.
Об этом сообщает “Лайф”, передает Rus.Media.
Обнаружили их случайно – при укладке асфальта рабочие нашли телефон, на котором нашли селфі мужчины с отрубленными частями тела. Телефон отдали полицейским, которые нашли владельцев, вызывали психолога и тот розговорив жену на признание. Она призналась в убийстве около 30 человек, которые ранее считалась без вести пропавшими.
Дома у них нашли множество телефонов жертв и рецепты приготовления человеческого мяса, а следственная группа при поисковых раскопках обнаружила 7 останков человеческих тел.
При осмотре дома полицейские обнаружили консервацию. Жена работала медсестрой в летном училище и предположительно кормила курсантов “тушенкой” из человеческого мяса.
Одна из обнаруженных фотографий с жертвой датировано 28 декабря 1999 года. То есть все это продолжалось минимум 18 лет.