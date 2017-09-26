В России пригрозили заблокировать Facebook
2017-09-26 16:35
В России пригрозили заблокировать Facebook
От соцсети требуют сохранения данных российских пользователей на территории РФ.
Facebook может с 2018 года быть заблокированным в России, если не выполнит закон о локализации персональных данных, передает Rus.Media. Об этом журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В ведомстве заявили о том, что популярная соцсеть не придерживается российского закона о персональных данных.
«Закон обязателен для всех. В любом случае мы добьемся того, чтобы закон был выполнен, либо компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, увы, произошло с Linkedin. Здесь исключений нет », – приводит “Интерфакс” слова Жарова.
По его словам, превірку Facebook планируют провести в 2018 году. В Роскомнадзоре говорят, что Facebook- «не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».
Отметим, что по закону «О персональных данных» личные данные российских граждан должны храниться на территории страны. В Facebook размещать свои серверы в России отказывались.
Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о вмешательстве РФ в выборы в США.
Директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что пытаясь отследить связь между возможным вмешательством Москвы в выборы в США и рекламными объявлениями в Facebook, в соцсети нашли примерно 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые с июня 2015 по май 2017 годов приобрели около 3 тысяч объявлений на общую сумму 100 тысяч долларов. Эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России.
Подавляющее большинство рекламных объявлений были сосредоточены на усиление социальных и политических разногласий в американском обществе.
Ранее в Кремле уже заявляли, что якобы не имели никакого отношения к вмешательство в американские выборы через социальные сети.