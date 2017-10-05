В России построили стадион к ЧМ-2018 со странными трибунами (фото)
2017-10-04 18:26
В России построили стадион к ЧМ-2018 со странными трибунами (фото)
Странное по своему характеру решение приняли организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, относительно стадиона в Екатеринбурге.
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Странное по своему характеру решение приняли организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, относительно стадиона в Екатеринбурге, передает Rus.Media.
Симпатичному стадиона на 25 тысяч мест явно не хватало вместимости для проведения матчей такого престижного турнира как Чемпионат мира, и тогда было возведено две временные трибуны. Правда, зрители на них вряд ли почувствуют себя присутствующими на стадионе, так как места располагаются по сути за его пределами, передает «Народная Правда».
Строители возводят «приставные» трибуны стадиона в Екатеринбурге, где зрители будут наблюдать за тем, что происходит на арене, словно подглядывая в окошко.
В такой способ решили проблему вместимости стадиона, доведя ее до необходимых 35 тысяч мест. После завершения запланированных там матчей трибуны будут разобраны и стадион вернется к своему первоначальному виду.
В соцсетях уже обсуждают невиданное доселе решение. Пользователи сравнивают стадион с прекрасной ареной Гарри Поттера, а также фантазируют, насколько комфортно будет зрителям на трибунах открытых ветру и осадкам.