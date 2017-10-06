В России горел стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018
06.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-06 08:19
В России горел стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018
Возгорание на стадионе произошло из-за сварочных работ.
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В российском городе Нижний Новгород произошел пожар на стадионе, который примет матчи Чемпионата мира – 2018, передает Rus.Media. Причиной пожара в новом стадионе стало выполнение сварочных работ, сообщает издание В Городе N. По информации издания, возгорание ликвидировали через 20 минут и на строительство здания оно не повлияло.