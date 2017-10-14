В России ФСБ задержала 6 украинцев, которые пытались провезти 20 т контрабандной моркови
2017-10-14 16:44
В России ФСБ задержала 6 украинцев, которые пытались провезти 20 т контрабандной моркови
По данным ФСБ РФ, задержанные прибыли с территории Украины, спрятавшись в одном из вагонов поезда, который следовал по маршруту Купянск (Украина) – Валуйки.
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передает Rus.Media. Российские правоохранители в населенном пункте Шемаєво на границе с Украиной задержали шестерых украинцев, которые пытались незаконно перевести на территорию России около 20 тонн моркови, нарушив государственную границу, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.
“Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области и белгородским линейным отделом полиции в населенном пункте Шемаево выявлено и задержано 6 граждан Украины, которые нарушили государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Российскую Федерацию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные прибыли из территории Украины, спрятавшись в одном из вагонов поезда, который следовал по маршруту Купянск (Украина) – Валуйки. Поезд, не доезжая до российского пункта пропуска, осуществил несанкционированный остановку для выгрузки контрабандного товара, говорится в сообщении.
Сообщается, что в отношении задержанных украинцев проводится разбирательство. Два машиниста поезда привлечены к административной ответственности по части второй статьи 18.1 КоАП РФ.