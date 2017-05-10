В Репках на митинге девочка потеряла сознание
На Черниговщине участились случаи, когда во время митингов и торжественных линеек школьникам становится плохо и они теряют сознание. Например, в Чернигове во время возложения цветов у памятного знака «Героям Чернобыля» на Аллее Героев лицом на мостовую упал школьник. Нескольким лицеистам стало плохо. На торжественном митинге в Михайло-Коцюбинском по случаю Дня памяти и примирения школьник упал лицом на асфальт. Не прошел без эксцессов митинге 9 мая и в Репках. Там традиционно на митинг выстроили школьников. Об этом сообщил активист «Самообороны» с Репок Андрей Воедило. «Было холодно. Детей выстроили. И одна школьница упала, потеряла сознание. Ученица средних классов. Мы ей оказывали помощь, потом медработник помогал », – отметил активист. Также в Репках во время митинга местная ветеранская организация устроила интернет-трансляцию военного парада в Москве.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым