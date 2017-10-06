В развитых странах мира стремительно набирает популярность — аренда ѕекѕ
2017-10-05 12:35
В развитых странах мира стремительно набирает популярность — аренда ѕекѕ
Ѕекѕ стал способом решения квартирного вопроса
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Доля арендующих жилье в развитых странах мира стабильно растет — в свои дома и квартиры многим просто не по карману. Одновременно увеличивается число людей, не готовых платить даже за аренду, особенно в крупных городах, где ставки традиционно выше, чем на периферии. Появляются новые схемы расчетов между арендаторами и владельцами недвижимости. Одна из стремительно набирающих популярность — аренда за секс, передает Rus.Media.
Английская классика
О том, что владельцы недвижимости в Лондоне и его окрестностях предлагают арендаторам расплачиваться за проживание сексуальными услугами, сообщалось еще около года назад. Соответствующие объявления публикуются в основном на сайте Craigslist.
В Великобритании нет закона, запрещающего рекламировать сексуальные услуги на интернет-площадках. На Craigslist можно найти предложения «бесплатной аренды для симпатичной девушки», «бесплатного койко-места для женщины в центре Лондона» — с условием, что женщина будет вступать в интимные отношения с владельцем как минимум раз в неделю.
Весной 2017-го журналисты телерадиовещательной корпорации BBC поговорили с участниками подобных арендных схем. Выяснилось, что большинство нанимателей вынужденно соглашаются на секс-аренду — когда другого выбора кроме как остаться на улице) нет, в то время как владельцы жилья считают схему взаимовыгодной. Один из них заявил, что предлагает «секс с привилегиями» — последние, разумеется, — это бесплатная крыша над головой.
Предложения жилья за интим можно найти в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах.
Прошлым летом в американском городе Осуиго, штат Нью-Йорк, сразу шесть женщин подали в суд на лендлорда, владеет несколькими десятками квартир в городе. Как сообщал портал Syracuse.com все истицы снимали жилье, и всем он предлагал снизить арендную плату в обмен на секс.
Да, так можно было
В России, несмотря на всю ее високодуховність и явное отсутствие у большинства граждан лишних денег, схема аренды за интим тоже понемногу набирает популярность. Несколько групп, где пользователи публикуют соответствующие объявления, которые есть в социальной сети «ВКонтакте». Это, например, «Негде жить | Жилье даром», «Сдам даром•Помощь с жильем», «Отдам даром,куплю,продам,сдам жилье».
Публикации от предлагают жилье схожие по смыслу:
«Подселю девушку, живу один! Денег не надо.» (здесь и далее стилистика и орфография авторов объявлений полностью сохранены).
«Подселю бесплатно к себе в 2-х ком. квартиру студентку или девушку за серьезные отношения (нравятся девушки полной внешности), мне 24 года. Хорошо зарабатываю буду заботиться и любить. Если у вас проблемы с работой или деньгами могу помогать содержанием от 45 000 руб. в месяц. Живу в Москве возле метро ” Полежаевская».
«Могу вписать, помочь девушке на пару-тройку недель с жильем. При взаимной симпатии может и дальше вместе жить будем. Москва, Центр».
«Подселим! Русскую девушку!!! или пару девушек!!! или можно девушку с ребенком!!! от 18 до 30 лет, чистоплотную, добрую, честную, би, ИНТИМ — ЖМЖ (секс втроем — прим. «Дома»), дружбу, общение и бесплатное питание с нас, от 18 до 30 лет… Звоните! МЫ ЧИСТОПЛОТНЫЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ, ГОСТЕПРИИМНЫЕ ЗАБОТЛИВЫЕ ДОБРЫЕ ИНТИМОМ РЕДКО ЗАНИМАЕМСЯ».
На портале Moisosed.org, который, согласно официальному описанию, «направлен на поиск сожителей, совместную аренду комнат и аренду квартир», есть раздел с недвусмысленным названием «Love сосед». В поисковой форме нужно выбрать категорию «Жилье бесплатно», указать пол и то, что нужно — найти арендатора или квартиру, условия подселение (интим, дружба без интима и даже брак), город. База находит более 400 предложений от мужчин о аренде квартир в Москве за сексуальные услуги (от женщин их всего около 20-ти, некоторые оставлены представительницами древнейшей профессии). Выбор городов тоже достаточно широкий — от столицы до Челябинска и Минска.
С интимными объявлениями здесь все стандартно — большинство ищут «симпатичную, адекватную девушку без комплексов», предлагая взамен проживания в квартирах у метро «Домодедовская», «Алтуфьэво» и других станций в спальных районах (центр города практически не представлен).
Публикаций от женщин с жильем, которые стремятся создать очередную ячейку общества на квартирном крепком фундаменте, в базе нет.
Давать необязательно
«Не каждая бесплатная аренда предлагается за отношения, — отмечают эксперты “НДВ-Недвижимость”. — Очевидный пример — предоставление жилья за ремонт, а также за услуги по уходу за больными или старыми родственниками. Иногда можно встретить более экзотические варианты. Например, за позирование для фото и художественных проектов. Заметим, что и аренда за интим часто включает услуги по ведению хозяйства и приготовлению пищи».
Действительно, расплачиваться за аренду можно не только деньгами и сексом: многие владельцы жилья ищут арендаторов, готовых помогать по хозяйству, ухаживать за детьми, ухаживать за пожилыми родственниками арендодателей.
Время предлагается жилье за обучение когда арендатор, занимая метры бесплатно, попутно выступает в роли репетитора.
Правда, качество услуг никто не гарантирует. «Никому не рекомендую сдавать за ремонт — не увидите ни ремонта, ни оплаты», — говорит частный риэлтор Александр Харыбин. И это понятно: хороший ремонтник вряд ли станет работать за проживание — такие нарасхват, и проблем с жильем у них, как правило, нет.
В агентствах недвижимости об «интимной» аренде рассказывают неохотно, что тоже вполне понятно: риэлторы работают за комиссию, поэтому безденежные сделки им неинтересны. Но запросы с эротическим уклоном им периодически поступают. «В нашей практике случались случаи, когда человек-владелец желал сдавать одну из комнат своей квартиры исключительно молодой одинокой женщины, — рассказывает директор компании “МИЭЛЬ-Аренда”. — Была и обратная ситуация, когда женщина-арендодатель хотела сдать комнату только одинокому мужчине. Еще вспоминается женщина, которая по какой-то неясной причине (возможно, она просто была верна конкретному типажу своих нанимателей) в качестве арендаторов рассматривала исключительно одиноких мужчин-сибиряков».
Для нанимателей финансовая целесообразность «интимной» аренды сомнительна — разве что если заниматься сексом раз в квартал, снять комнату в Москве, по данным аналитиков базы «Мир квартир», можно в среднем за 15,5 тысячи рублей в месяц.
Средняя цена часа с проституткой, между тем, — 3,8 тысячи рублей ( данные Высшей школы экономики), и при выезде ставка повышается почти вдвое, до 7,2 тысячи рублей (за счет расходов на транспорт и временных затрат). Таким образом, решились торговать телом могут покрыть расходы на аренду за пару-тройку выездов к клиенту — вместо того, чтобы месяцами жить с ним бок-о-бок.
Стоит учитывать, впрочем, что за занятие проституцией предусмотрена административная ответственность, а за особые отношения с арендодателем — нет.