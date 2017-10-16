В районе Рокоссовского разбили авто (Фото)
Сегодня, 16 октября, во дворе дома по улице Космонавтов, 2 владельцы нескольких автомобилей получили неприятный сюрприз.
Неизвестные злоумышленники разбили окна их машин, из микроавтобуса украли навигатор и видеорегистратор, не побрезговали даже прихватить набор ремонтных ключей, но почему-то оставили качественную магнитолу.
Очевидно, воры работали ночью, впрочем, никто из местных жителей не слышал, чтобы сработала сигнализация. Пострадавшие вызвали полицию, правоохранители сняли отпечатки пальцев.
По словам полицейских, есть еще и третья машина в этом районе, что сегодня также пострадала от рук воров.
Фото машины, которую разбили по вул. Доценко, выложил в Сеть владелец Андрей Дмитренко.
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