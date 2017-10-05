В Раде перенесли рассмотрение закона по Донбассу – с драками и блокированием трибуны (видео)
2017-10-05 18:39
В Раде перенесли рассмотрение закона по Донбассу – с драками и блокированием трибуны (видео)
Парубий объявил компромиссное решение.
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Из законопроекта №7163 “Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” будут удалены ссылки на минские договоренности, передает Rus.Media.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий с трибуны парламента.
“Трибуна остается заблокированной, это неприемлемая ситуация, когда мы должны признать Россию агрессором”, – сказал он, объявив о закрытии заседания.
“В связи с произошедшей ситуацией мы продолжим рассмотрение законопроекта, но сегодня заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым”, – заявил Парубий.
Ранее в Верховной Раде произошла драка во время рассмотрения законпроектов о реинтеграции Донбасса.
Фракция “Самопомочі” и некоторые внефракционные депутаты заблокировали президиум парламента, в то время как другие нардепы пытались им помешать.
В результате возникла драка и Парубий объявил перерыв в заседании, попросил председателей фракций пройти к нему в кабинет для переговоров. Однако депутаты остались блокировать президиум.
Как сообщалось, в то же время охрана Верховной Рады усилена дополнительными силами Нацгвардии и полиции. К зданию парламента стянули около 200 правоохранителей. Здание Рады оцеплено плотным тройным кольцом.