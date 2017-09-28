В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в Одессе
2017-09-28 19:02
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в Одессе
Правоохранители ожидают завершения всех назначенных экспертиз.
Пожар в одесском лагере “Виктория”, в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника, передает Rus.Media. Об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает СМИ
Прокурор отметил, что для окончательных выводов необходимо завершения всех назначенных экспертиз.
“Вместе с тем подтверждаю, что следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, что проживает в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала…” – сказал Жученко.
Он отметил, что в настоящее время специалисты просчитывают по секундам, сколько времени прошло с момента возгорания до момента вызова сотрудников ГСЧС. Подсчеты проводятся с учетом телефонных соединений, общение детей с родителями, когда несовершеннолетние просили, чтобы их забрали домой.
“В Момент тушения пожара самостоятельно, без привлечения спасателей, телефонный звонок и прибытия. Кстати, прибытие было за 4 минуты. То есть ответы на все вопросы даст соответствующая экспертиза. Но имеющаяся информация дает основания представлять, что именно могло стать причиной возгорания”, – подчеркнул Жученко.
Напомним, пожар на территории детского лагеря “Виктория” в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорела дотла. В результате пожара погибли трое девочек.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (“Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”), прокуратура – по ст. 367 (“Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
В связи с происшествием были задержаны директор “Виктории” Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должен отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.