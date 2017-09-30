В продажу поступили носки с изображением Рианны
2017-08-16 19:06
В продажу поступили носки с изображением Рианны
Американская поп-певица Рианна совместно с брендом Stance выпустила носки со своими лучшими образами.
Рианна разработала наборы носков с ее изображениями, которые состоят из двух пар, передает Rus.Media. Коллаборация компании Stance и Рианны создана для настоящих фанатов звезды.
Первый сет включает в себя пары с образами Рианны с церемонии награждения CFDA Fashion Awards 2014 и с Met Gala 2015. Он получил название Rihanna Award Show Box.
На носках из этого набора девушка изображена в платье из кристаллов Swarovski и в желтом платье китайского дизайнера Guo Pei.
Во второй сет, Rihanna Music Video Box, вошли носки с образами из клипов певицы Pour It Up и Work.
На нем Рианна изображена в блестящем бралетте и джинсовых шортах, а также в сексуальном платье.
Стоимость одного набора составит около 1 300 гривен. Носки уже можно приобрести на сайте бренда.