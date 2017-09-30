В продажу поступили носки с изображением Рианны

despravda | 30.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-08-16 19:06

В продажу поступили носки с изображением Рианны
Американская поп-певица Рианна совместно с брендом Stance выпустила носки со своими лучшими образами.

Рианна разработала наборы носков с ее изображениями, которые состоят из двух пар, передает Rus.Media. Коллаборация компании Stance и Рианны создана для настоящих фанатов звезды.

Первый сет включает в себя пары с образами Рианны с церемонии награждения CFDA Fashion Awards 2014 и с Met Gala 2015. Он получил название Rihanna Award Show Box.

На носках из этого набора девушка изображена в платье из кристаллов Swarovski и в желтом платье китайского дизайнера Guo Pei.

Во второй сет, Rihanna Music Video Box, вошли носки с образами из клипов певицы Pour It Up и Work.

На нем Рианна изображена в блестящем бралетте и джинсовых шортах, а также в сексуальном платье.

Стоимость одного набора составит около 1 300 гривен. Носки уже можно приобрести на сайте бренда.

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