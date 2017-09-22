В Приватбанке нечего продавать. Его можно подарить с доплатой – НБУ
2017-09-22 13:35
В Приватбанке нечего продавать. Его можно подарить с доплатой – НБУ
Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова считает, что в национализированном Приватбанка нет активов, которые бы можно было продать через ProZorro.
“В Приватбанке нечего продавать, давайте оставим его за скобками. Его можно кому-то подарить с доплатой”, – ответила Рожкова на вопрос о возможной продаже проблемных активов госбанков через ProZorro.
Она отметила, что собственником госбанков Министерство финансов и это их ответственность.
Рожкова считает, что главной проблемой Ощадбанка и Укрэксимбанка является отсутствие нормального корпоративного управления.
“В Ощаде и Ексимі нет наблюдательных советов. Напрочь отсутствует корпоративное управление. Пока там нет наблюдательных советов, никто выставлять активы на продажу не будет”, – отметила она.
Со слов заместителя председателя НБУ, на сегодня существует наработанный законопроект о налаживании корпоративного управления в госбанках.
Она отметила, что этот вопрос касается в меньшей степени Укргазбанка, потому что там самый низкий уровень NPL (проблемные кредиты).